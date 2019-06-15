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15.06.19 19:07

На Одещині у двір приватного будинку вночі кинули гранату, - Нацполіція. ФОТО

У Лиманському Одеської області у двір приватного будинку вночі кинули бойову гранату.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Департамент комунікації Національної поліції.

На Одещині у двір приватного будинку вночі кинули гранату, - Нацполіція 01

Інцидент стався близько третьої години ночі. Почувши гучний звук, схожий на вибух, у поліцію подзвонив власник будинку.

На Одещині у двір приватного будинку вночі кинули гранату, - Нацполіція 02

На місце виїхала слідчо-оперативна група, вибухотехніки і кінологи. У дворі, неподалік від паркану, виявлено сліди, попередньо від вибуху гранати РГД-5.

У результаті події постраждалих немає.

На Одещині у двір приватного будинку вночі кинули гранату, - Нацполіція 03

Зараз вирішується питання про внесення відомостей до Державного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст. 296 (хуліганство) Кримінального кодексу України. Вживаються заходи щодо встановлення осіб, причетних до скоєння правопорушення.

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