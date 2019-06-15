Харківська поліція затримала чоловіка, причетного до підпалу волонтерського намету на площі Свободи

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Харківської області, зловмисником виявився місцевий житель 1985 року народження, раніше неодноразово судимий за майнові злочини.

Зараз його затримано в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Правопорушникові оголошено підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч.2 ст. 194 (умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі від 3 до 10 років.

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Досудове розслідування триває.

Як повідомляє Громадське, підозрюваного взяли під варту до 19 серпня без права застави. Таке рішення прийняв Дзержинський райсуд Харкова.

Нагадаємо, намет "Все для перемоги" стоїть на площі Свободи в Харкові з часу Революції гідності і початку бойових дій на сході України. Біля намету в різний час проводили патріотичні акції, збирали допомогу учасникам бойових дій, переселенцям. Також він є місцем нагадування про бойові дії на Донбасі.

8 травня на сайті Харківської міськради була оприлюднена петиція про знесення намету "Все для перемоги". Її публічно підтримав мер міста Геннадій Кернес. 11 травня на наметі з'явилося розпорядження про знесення.

Наступного дня відбулася акція проти знесення намету волонтерів "Все для перемоги". Близько 1000 осіб пройшли ходою по центру Харкова, вимагаючи від влади скасувати припис про знесення намету.

13 травня співробітники комунального підприємства прибули для знесення намету з грейдером і трактором, але активісти стали перед ними живою стіною, і комунальники пішли геть.

18 травня суд відмовив міськраді Харкова в задоволенні позову про знесення волонтерського намету.

20 квітня невідомі підпалили намет. Ніхто не постраждав. Вогонь знищив близько 30% його фасаду, але металеві конструкції залишилися цілі.

Цього ж дня Харківська міськрада програла в суді апеляцію, судді дозволили залишити намет в центрі міста.