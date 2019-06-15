На друк бюлетенів для позачергових виборів у ВР буде направлено понад 281 млн грн, - ЦВК

Як повідомляє прес-служба ЦВК, орієнтовна вартість виготовлення бюлетенів для позачергових парламентських виборів 21 липня становитиме 281 млн 845 тис. 240 грн, передає Цензор.НЕТ. 26 червня комісія планує укласти договір з держпідприємством "Поліграфічний комбінат "Україна" на цю суму.

Орієнтовна вартість послуг із доставки пакетів зі спеціальною системою захисту для транспортування протоколів - 362 тис. 260 грн.

Послуги з виготовлення та доставки номерних одноразових пломб для пломбування виборчих урн обійдуться в 594 тис. 326 грн; послуги з виготовлення та доставки журналів реєстрації документів, заяв і скарг у виборчій комісії та журналів обліку особистого прийому громадян у виборчій комісії - в 621 тис. 399 грн; послуги з виготовлення та доставки збірників "Роз'яснення про порядок підрахунку голосів виборців на виборчій дільниці та складання протоколів дільничної виборчої комісії про підрахунок голосів виборців на виборчій дільниці після закінчення голосування на виборах народних депутатів України" обійдуться в 416 тис. 999 грн.

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На послуги з доставки видання Закону України "Про вибори народних депутатів України" планують витратити 1 млн 120 тис. грн.

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