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16.06.19 09:49

МінТОТ проведе моніторинг цілей приїзду кримчан на материкову Україну

У Міністерстві з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України вирішили провести моніторинг цілей поїздок жителів окупованого Росією Криму на материкову Україну.

МінТОТ проведе моніторинг цілей приїзду кримчан на материкову Україну

Його проведення анонсував перший заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій Юсуф Куркчі на пресконференції в Херсоні, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

За словами Куркчі, моніторинг у формі анонімного анкетування проводитиметься на контрольних пунктах в'їзду-виїзду на адмінмежі з Кримом "найближчим часом".

"Це дозволить нам ретельніше проаналізувати ті проблеми, з якими звертаються і з якими стикаються жителі в окупованому Криму, і визначити тенденції. Ми проводили попередні моніторинги і можемо сказати, що основна частина звертається за вирішенням проблем документування, інша - за отриманням медичних послуг. Є певна категорія людей, яка пов'язана з навчанням. І дуже маленька частина перетинає адмінмежу, щоб поїхати далі - на відпочинок або в інших справах", - розповів Куркчі.

За інформацією міністерства, подібний моніторинг уже проводився минулого року.

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