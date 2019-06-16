Понад 230 дворів залишаються підтопленими на Херсонщині, - ДСНС

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"Станом на 7:00 16 червня залишаються підтопленими 232 домогосподарства, з них 34 житлові будинки. Рівень води поступово знижується", - йдеться в повідомленні.

Для відкачування води залучено 44 осіб та 15 одиниць техніки, зокрема від ГСЧС - 29 людей особового складу та 10 одиниць техніки.

Протягом доби відкачано 11 тис. 100 кубометрів води (загалом від початку робіт - 67 тис. 500 кубометрів). Прокладено тимчасовий металевий трубопровід діаметром 150 мм для відводу відкачаної води за межі населеного пункту.

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