Мистецтво приносить економіці США більше грошей, ніж сільське господарство, - 4,2% ВВП

Арт-індустрія розвивається в США стрімкими темпами. Про це свідчить статистика, опублікована державними установами минулого тижня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Buro.
Дані показують, що в індустрії працюють майже 5 мільйонів осіб, сумарно вони заробляють понад 370 мільйонів доларів.
США активно експортують товари і послуги у сфері мистецтва і культури. Зокрема, у 2015 році експорт перевищив імпорт на 20 млрд дол. Тільки музеї приносять американській економіці 5,3 млрд дол. Найшвидше зростання спостерігається в розвитку навчальних закладів, радіо, фотографії.