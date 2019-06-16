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16.06.19 11:20

Мистецтво приносить економіці США більше грошей, ніж сільське господарство, - 4,2% ВВП

Згідно з останніми підрахунками за 2015 рік, сфера мистецтва приносить 763,6 млрд доларів економіці Сполучених Штатів Америки, що становить 4,2% ВВП. Це більше, ніж сільське господарство, транспорт, складська діяльність.

Мистецтво приносить економіці США більше грошей, ніж сільське господарство, - 4,2% ВВП

Арт-індустрія розвивається в США стрімкими темпами. Про це свідчить статистика, опублікована державними установами минулого тижня, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Buro.

Дані показують, що в індустрії працюють майже 5 мільйонів осіб, сумарно вони заробляють понад 370 мільйонів доларів.

США активно експортують товари і послуги у сфері мистецтва і культури. Зокрема, у 2015 році експорт перевищив імпорт на 20 млрд дол. Тільки музеї приносять американській економіці 5,3 млрд дол. Найшвидше зростання спостерігається в розвитку навчальних закладів, радіо, фотографії.

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