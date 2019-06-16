Українські синхроністки вибороли п'ять золотих медалей у Суперфіналі Світової серії

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, Марта Федіна та Анастасія Савчук із результатом 93,9000 бала здобули впевнену перемогу серед дуетів, випередивши в змаганні за золото італійську пару Лінда Черруті-Констанца Ферро (90,8333) та іспанський тандем Она Карбонель-Паула Рамирез (90,4667).

Українські синхроністки також посіли перше місце в групових виступах, а Марта Федіна в сольній програмі виграла золото (93,4667). Друге місце посіла Жаклін Сімоно з Канади (90,2333), бронза дісталася іспанці Іріс Тіо (87,4667).

Зазначимо, що в перший день Суперфіналу Світової серії українки вибороли два золота і одне срібло в технічних програмах.

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