Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
16.06.19 12:28

Українські синхроністки вибороли п'ять золотих медалей у Суперфіналі Світової серії

В останній день Суперфіналу Світової серії з артистичного плавання в Будапешті (Угорщина) відбулись змагання в довільних програмах у всіх дисциплінах.

Українські синхроністки вибороли п'ять золотих медалей у Суперфіналі Світової серії

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, Марта Федіна та Анастасія Савчук із результатом 93,9000 бала здобули впевнену перемогу серед дуетів, випередивши в змаганні за золото італійську пару Лінда Черруті-Констанца Ферро (90,8333) та іспанський тандем Она Карбонель-Паула Рамирез (90,4667).

Українські синхроністки також посіли перше місце в групових виступах, а Марта Федіна в сольній програмі виграла золото (93,4667). Друге місце посіла Жаклін Сімоно з Канади (90,2333), бронза дісталася іспанці Іріс Тіо (87,4667).

Зазначимо, що в перший день Суперфіналу Світової серії українки вибороли два золота і одне срібло в технічних програмах.

Дивіться також: Українська збірна завоювала золото і срібло на змаганнях з артистичного плавання в Барселоні, - НОК. ФОТО

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100