Прикордонника затримали на Львівщині під час спроби за 200 дол. купити у колеги інформацію про наряди на кордоні з Польщею, - ДБР. ФОТОрепортаж

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.
За попередньою інформацією, прикордонник за неправомірну вигоду у розмірі 200 доларів, хотів отримати інформацію щодо місця розміщення мобільних груп Львівського прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Згодом отриману інформацію він хотів використати для сприяння іншим особам у незаконному переміщенні тютюнових виробів із України в Республіку Польща.
Після надання неправомірної вигоди, прикордонника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Гроші вилучено, крім цього, у затриманого виявлено готівку у розмірі 2100 доларів, походження якої буде з’ясованопід час досудового розслідування.
Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка посідає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб).
Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 4 до 8 років.