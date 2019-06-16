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16.06.19 13:59

Прикордонника затримали на Львівщині під час спроби за 200 дол. купити у колеги інформацію про наряди на кордоні з Польщею, - ДБР. ФОТОрепортаж

Правоохоронці затримали заступника начальника одного з відділень Львівського прикордонного загону під час спроби дати хабар своєму колезі.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу ДБР.

Прикордонника затримали на Львівщині під час спроби за 200 дол. купити у колеги інформацію про наряди на кордоні з Польщею, - ДБР 01

За попередньою інформацією, прикордонник за неправомірну вигоду у розмірі 200 доларів, хотів отримати інформацію щодо місця розміщення мобільних груп Львівського прикордонного загону Державної прикордонної служби України. Згодом отриману інформацію він хотів використати для сприяння іншим особам у незаконному переміщенні тютюнових виробів із України в Республіку Польща.

Прикордонника затримали на Львівщині під час спроби за 200 дол. купити у колеги інформацію про наряди на кордоні з Польщею, - ДБР 02

Після надання неправомірної вигоди, прикордонника затримано в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Гроші вилучено, крім цього, у затриманого виявлено готівку у розмірі 2100 доларів, походження якої буде з’ясованопід час досудового розслідування.

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Прикордонника затримали на Львівщині під час спроби за 200 дол. купити у колеги інформацію про наряди на кордоні з Польщею, - ДБР 03

Вирішується питання щодо повідомлення затриманому про підозру за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 369 Кримінального кодексу України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі, яка посідає відповідальне становище, або вчинені за попередньою змовою групою осіб).

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Хабарнику загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 4 до 8 років.

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