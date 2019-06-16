Найманці РФ обстріляли школу та магазин в окупованій Михайлівці, - ОБСЄ

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у звіті місії ОБСЄ.

"Спостерігачі виявили свіжі отвори від куль у склопакетах вікон на кількох поверхах будівлі. Пошкодження були спричинені вогнем зі стрілецької зброї", - йдеться у звіті ОБСЄ.

Директорка школи повідомила про те, що пошкодження сталися вночі 13 червня. Люди не постраждали.

За даними СММ, найближчі позиції бойовиків розташовано за 700 метрів на північ від пошкодженої школи.

Крім того, в окупованій Михайлівці спостерігачі виявили пошкодження місцевого магазину внаслідок обстрілу зі стрілецької зброї.

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