За 5 років на Донбасі від вибухів мін загинули 977 цивільних осіб, - МінТОТ

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міністерства з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб.

За словами глави МінТОТ Вадима Черниша, на Донбасі замінованими залишаються тисячі квадратних кілометрів, на розмінування яких потрібні будуть десятиліття, а постійні обстріли з боку найманців РФ ускладнюють цю ситуацію.

З огляду на це, першочерговим і невідкладним завданням є здійснення заходів щодо попередження місцевого населення про забрудненні мінами території, маркування цих територій, проведення навчання, особливо для дітей та юнацтва в навчальних закладах.

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На такі заходи держава вперше виділила цільове фінансування у 2019 році у розмірі 5 мільйонів гривень, розпорядником цих коштів є МінТОТ.

У межах цього фінансування буде проведено навчання дітей та дорослих, зокрема працівників підприємств, аграріїв, інформаційні кампанії, маркування територій тощо. Частина діяльності охоплюватиме всю зону ООС, а в громадах поблизу лінії розмежування буде створено координаційні групи, що впроваджуватимуть широкий комплекс заходів із протимінної діяльності. Попередньо було відібрано 10 громад: Станиця Луганська, Новоайдар, Тошківка, Щастя, Талаківка, Білогорівка, Курахове, Сартана, Волноваха, Комишувата.

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