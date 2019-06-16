Відома в минулому гімнастка Любов Рассихіна трагічно загинула у Львові

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив на сторінці в facebook спортивний журналіст, керівник пресслужби ФК "Карпати" Юрій Назаркевич.

Він зазначив, що трагедія сталася біля Привокзального ринку на вул. Городоцької коли жінка йшла на поїзд, щоб їхати до дочки.

"Надійшла сумна новина до родини відомих спортивних постатей Львова Рассихіних. Трагічно загинула Любов Рассихіна.

Біля Привокзального ринку, що на Городоцькій, авто наїхало на Любов Рассихіну. Жінка йшла на потяг, їхала до своєї доньки. Смерть настала моментально. Майстру спорту з гімнастики, судді міжнародної категорії Любов Рассихіній було 77 років і вона декілька десятиліть очолювала спеціалізовану дитячо-юнацьку спортивну школу олімпійського резерву при львівському СКА", - написав Назаркевич.

Любов Рассихіна - дружина Бориса Рассихіна, який виступав за "Карпати" ще у 1963 році, у перший рік існування команди, у 70-ті роки минулого століття працював у тренерському штабі "Карпат", а в 1989 році був головним тренером відродженого львівського клубу. Любов та Борис Рассихіни прожили разом майже 60 років…

Колектив футбольного клубу, ветерани і вболівальники команди "Карпати" висловлюють щирі співчуття родині Рассихіних. Вічна пам’ять…" - йдеться в публікації.

Редакція Цензор.НЕТ також висловлює свої співчуття рідним і близьким.

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