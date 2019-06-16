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16.06.19 16:23

Путін дотримується вичікувальної позиції щодо Зеленського, є "стриманий оптимізм", - Пєсков

Президент Російської Федерації Володимир Путін зараз дотримується вичікувальної позиції. Йому потрібно зрозуміти підходи нового президента України Володимира Зеленського до основних складових порядку денного російсько-українських відносин, перш ніж зустрічатися з ним.

Путін дотримується вичікувальної позиції щодо Зеленського, є "стриманий оптимізм", - Пєсков

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Еспрессо", про це прессекретар російського президента Дмитро Пєсков заявив у програмі "Москва. Кремль. Путін" на телеканалі "Росія 1".

"Це, по-перше, загалом недружня лінія України щодо Росії. І, по-друге, це позиція України щодо Мінських домовленостей, - пояснив Пєсков. - Досі немає розуміння, як буде до цього Зеленський ставитися. Тому Путін дотримується вичікувальної позиції".

Пєсков додав, що "загалом  підхід позитивний", і є "очікування стриманого оптимізму".

"Але чіткої ясності, що ж буде відбуватися в Києві, поки, на жаль, немає ні в кого", - додав він.

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