Громадянин Алжиру потонув у Дніпрі біля київського Гідропарку, - ДСНС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.
16 червня о 9:10 до ДСНС надійшла інформація про те, що на пляжі "Молодіжний", що в Гідропарку, в річці Дніпро зникла людина.
Прибувши до місця виклику рятувальники приступили до пошукових робіт. На відстані 25 м від берега на глибині 6 м виявлено тіло потопельника, за попередніми даними громадянина Алжиру. За допомогою водолазно-рятувального спорядження та човна тіло було доставлено до берега та передано працівникам правоохоронних органів.