Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
16.06.19 16:33

Громадянин Алжиру потонув у Дніпрі біля київського Гідропарку, - ДСНС

Громадянин Алжиру потонув біля пляжу "Молодіжний" в київському Гідропарку.

Громадянин Алжиру потонув у Дніпрі біля київського Гідропарку, - ДСНС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

16 червня о 9:10 до ДСНС надійшла інформація про те, що на пляжі "Молодіжний", що в Гідропарку, в річці Дніпро зникла людина.

Прибувши до місця виклику рятувальники приступили до пошукових робіт. На відстані 25 м від берега на глибині 6 м виявлено тіло потопельника, за попередніми даними громадянина Алжиру. За допомогою водолазно-рятувального спорядження та човна тіло було доставлено до берега та передано працівникам правоохоронних органів.

Читайте на "Цензор.НЕТ": 22-річний хлопець потонув в озері в Києві, - ДСНС

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100