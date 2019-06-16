Громадянин Алжиру потонув у Дніпрі біля київського Гідропарку, - ДСНС

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу ДСНС.

16 червня о 9:10 до ДСНС надійшла інформація про те, що на пляжі "Молодіжний", що в Гідропарку, в річці Дніпро зникла людина.

Прибувши до місця виклику рятувальники приступили до пошукових робіт. На відстані 25 м від берега на глибині 6 м виявлено тіло потопельника, за попередніми даними громадянина Алжиру. За допомогою водолазно-рятувального спорядження та човна тіло було доставлено до берега та передано працівникам правоохоронних органів.

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