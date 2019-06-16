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16.06.19 18:20

У Польщі стартували наймасштабніші цьогорічні військові навчання НАТО DRAGON-19

У Польщі розпочалися військові навчання DRAGON-19 за участю 18 тис. солдатів з 12 держав НАТО і 2,5 тис. одиниць військової техніки.

У Польщі стартували наймасштабніші цьогорічні військові навчання НАТО DRAGON-19

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Польща.

Маневри відбуваються на суші, на морі, в повітрі і кіберпросторі, їхня головна мета - перевірити сумісність польських частин із союзницькими військами, які дислокуються в Польщі в рамках зміцнення східного флангу НАТО.

Головним учасником маневрів DRAGON-19 є 11-а Люблінська дивізія бронетанкової кавалерії, яку в рамках навчань підтримають військові підрозділи з США, Великої Британії, Канади, Німеччини, Румунії та Словаччини.

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DRAGON-19 - це найбільші в цьому році військові маневри в Польщі, які триватимуть 4 дні.

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