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16.06.19 19:02

47% дизельного палива, що продається в окупованому Криму, - фальсифікат

В окупованому Криму дизельне паливо, що не відповідає вимогам, виявлено в 47% перевірок "Росстандарту", а фальсифікований бензин - в 20%.

47% дизельного палива, що продається в окупованому Криму, - фальсифікат

Такі підсумки показав перший етап перевірок автозаправних станцій півострова, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на delo.ua.

"Випробування відібраних на 19 АЗС в травні і на початку червня 2019 року 58 проб дизельного палива і бензину показали наступні результати: дизельне паливо, що не відповідає вимогам, виявлено в 47% проведених перевірок, фальсифікований бензин - в 20%. Відзначаються також порушення в частині документарного супроводу і маркування палива", - йдеться в повідомленні.

При цьому в "Росстандарті" відзначили, що в порівнянні з 2018 роком, в нинішньому фіксується поліпшення ситуації з якістю палива в Криму. Так,  минулого року оборот сурогату на окупованих півострові становив до 70% дизеля і до 45%  бензину.

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