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16.06.19 21:53

"Країна в смартфоні" вже працює, - Гройсман

Система онлайн-послуг вже працює в Україні і дозволяє зареєструвати бізнес або отримати допомогу на дитину. Електронними послугами користуються тисячі українців.

"Країна в смартфоні" вже працює, - Гройсман

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив прем'єр-міністр України Володимир Гройсман, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Урядовий портал.

"Зареєструвати дитину, бізнес, взяти витяги з реєстру. Це все можна зробити онлайн. Це вже є країна в смартфоні. Систему треба розвивати, звісно. Ми знаємо, як зробити. Наше завдання – мінімізувати контакт із чиновниками. Якщо будуть нові ідеї, ми знаємо, як їх реалізувати", - сказав Володимир Гройсман.

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Як раніше повідомляв Цензор.НЕТ, 23 травня президент України Володимир Зеленський заявив, що його команда прагне зробити "країну в смартфоні, уряд в смартфоні".

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