Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
16.06.19 23:22

Санкції залишаються одним із найефективніших інструментів реагування на грубі порушення Росією міжнародного права, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

Міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу 17 червня візьме участь у засіданні Ради із закордонних справ у Люксембурзі, щоб обговорити ефективність спільної зовнішньої політики і політики безпеки.

Санкції залишаються одним із найефективніших інструментів реагування на грубі порушення Росією міжнародного права, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

Як повідомляється на сайті МЗС Естонії, міністри закордонних справ і міністри оборони країн ЄС оцінять хід реалізації Глобальної стратегії ЄС і обговорять, як за останні три роки Європейський союз зміцнив свій голос у світі і допоміг вирішити кризи безпеки, передає Цензор.НЕТ.

На переговорах глава МЗС планує підкреслити необхідність тісної євроатлантичної співпраці для безпеки Європи, а також важливість солідарності в політиці щодо Росії. "Після окупації Криму Європейський союз став одним із найважливіших прихильників суверенітету і територіальної цілісності України. Санкції продовжують залишатися одним з найефективніших інструментів реагування на грубі порушення міжнародного права. У цьому контексті Естонія приділяє велику увагу трансатлантичній єдності і розширенню співробітництва НАТО і ЄС", - зазначив Урмас Рейнсалу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Естонія допоможе Україні створити "державу в смартфоні", - Федоров

Порядок денний також включає в себе ситуацію в Судані, зустріч із міністром закордонних справ Йорданії та інші актуальні питання.

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100