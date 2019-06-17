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17.06.19 00:14

Синоптики попередили про грози і дощі в західних областях, - ДСНС

За даними Укргідрометцентру, в найближчі дні в частині регіонів випадуть рясні опади на всій території буде жарко.

Синоптики попередили про грози і дощі в західних областях, - ДСНС

Як повідомляється на сайті Державної служби з надзвичайних ситуацій, 17 червня очікуються дощі і грози в західних регіонах, а також у Житомирській і Вінницькій областях, місцями град і шквали 15-20 м/с, інформує Цензор.НЕТ.

На річках басейну Сяну і Дністра у Львівській та в верхів'ях річок Закарпатської області можливий підйом води, але без негативних наслідків.

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"Під час зливових дощів можливе формування значного місцевого та схилового стоку, в горах існує загроза утворення локальних селевих потоків", - йдеться в повідомленні.

На всій території України, за прогнозами синоптиків, буде переважати надзвичайна (5 класу) пожежна небезпека.

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