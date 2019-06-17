Цензор.НЕТ

Меню |Новини України та світу Повна версія UKRUEN
17.06.19 08:11

Депутат Новинський і глава МП Онуфрій у РФ зустрілися з главою РПЦ Кирилом

Народний депутат України від партії "Опозиційний блок" Вадим Новинський і глава Московського патріархату Онуфрій зустрілися в Росії з главою Російської православної церкви патріархом Кирилом (Гундяєвим).

Депутат Новинський і глава МП Онуфрій у РФ зустрілися з главою РПЦ Кирилом

Про це Новинський повідомив на своїй сторінці в Facebook, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Сьогодні у Свято-Троїцькій Сергієвій лаврі (монастир РПЦ в місті Сергіїв-Посад Московської області Росії – ред.). День святої Трійці", – написав Новинський та оприлюднив своє фото з представниками духівництва. Згодом Новинський видалив свій допис.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Партії "Опозиційний блок", "Миру і розвитку", "Відродження", "Наші" і "Довіряй справам" об'єдналися для участі у виборах у Раду

На сайті Свято-Троїцької Сергієвої Лаври вказано, що митрополит Онуфрій прибув до Росії на богослужіння голови РПЦ Кирила. Сайт РПЦ повідомляє, що патріарх Кирило назвав прибуття Онуфрія "особливою радістю".

Видання нагадує, що на з’їзді "Опозиційного блоку" (який планує брати участь у парламентських виборах) 10 червня Новинський заявляв, що Московський патріархат є "єдиною канонічною церквою в Україні".

Дивитися коментарі → ← Назад до рубрики
© 2004—2019, "Цензор.НЕТ"
Повна версія сайту
bigmir)net TOP 100