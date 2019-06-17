Америка зможе вимкнути енергетичну систему РФ, - New York Times

Президент гостро розкритикував статтю, яка з'явилася на сторінках цього видання в неділю і в якій йшлося про підготовку американців до кібератаки на російську енергетичну мережу, пише Цензор.НЕТ із посиланням на Польське радіо.

У своєму профілі у Twitter Трамп назвав New York Times "корумпованими ЗМІ", які "роблять і пишуть казна-що, незважаючи на можливі наслідки".

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Газета із посиланням на колишніх і чинних чиновників Білого дому повідомила, що американці розмістили в російській енергетичній системі шкідливе програмне забезпречення, завдяки чому, у випадку вибуху конфлікту на лінії Вашингтон-Москва американська сторона зможе вимкнути енергетичну систему в Росії.

"Ця агресивна тактика є відповіддю на російські кібератаки на США та дезінформаційну кампанію, але це теж попередження для Росії", - написала газета.

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Видання нагадало, що американське міністерство внутрішньої безпеки та ФБР вже віддавна повідомляли, що росіяни розмістили в США програмне забезпечення, здатне паралізувати роботу американських електростанцій, а також мережі нафто- і газогонів.

Як зазначає видання, досі не з’явилося офіційних доказів, що США вимкнули енергертичну систему Росії або що Росія зробила щось подібне у США.