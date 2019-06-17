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17.06.19 08:06

Однопартійна система зі зосередженням влади в одних руках може призвести до автократії, - Кравчук

Перший президент України (1991-1994) Леонід Кравчук вважає, що за однопартійної системи і зосередження президентської і парламентської влади в одних руках стануть можливими ситуації, коли не зважатимуть на інтереси українського народу.

Однопартійна система зі зосередженням влади в одних руках може призвести до автократії, - Кравчук

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це він повідомив в ефірі телеканалу "Прямий" у неділю ввечері.

"Я вважаю, що однопартійна система зі зосередженням влади в одних руках: і президентської, і парламентської, і уряду, може створити такі умови, в яких стануть можливими дії, коли не зважатимуть на інтереси всього українського народу.

"Це завжди може привести до автократії, до елементів автократії", - сказав він.

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У зв'язку з цим Кравчук наголосив, що при владі повинна бути обов'язково сильна опозиція, а в коаліції мінімум дві політсили.

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