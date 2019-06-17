Двоє українських воїнів були поранені на Донбасі. За добу - 30 обстрілів, - ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.

За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 23 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

- шість разів ВОДЯНЕ – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- два рази околиці населеного пункту Талаківка – з великокаліберних кулеметів;

- три рази поблизу Павлополя – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів;

- Новотроїцьке – з великокаліберних кулеметів;

- два рази околиці Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- чотири рази поблизу населеного пункту Пищевик – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- Богданівку – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета, зенітної установки та стрілецької зброї;

- в районі Опитного – з мінометів калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомета;

- двічі Широкине – з 82 мм міномета, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;

- поблизу населеного пункту Новогнатівка – зі станкового протитанкового гранатомета.

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В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 7 разів:

- двічі Південне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;

- два рази Кримське – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- двічі Новотошківське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;

- околиці Станиці Луганської – зі стрілецької зброї.

"За минулу добу два українські захисники дістали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - сказано в повідомленні.

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За даними розвідки 15 червня два окупанти були поранені.

Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил 7 разів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив 5 обстрілів позицій українських захисників:

- поблизу населеного пункту Широкине – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;

- Лебединське – з протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;

- околиці Талаківки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;

- в районі населеного пункту Пищевик – з великокаліберних кулеметів;

- Водяне – з автоматичних гранатометів.

В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог 2 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:

околиці Південного – з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;

Новотошківське – з гранатомета різних систем, стрілецької зброї.

"За поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню", - повідомили в прес-центрі ОС.



