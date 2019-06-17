Двоє українських воїнів були поранені на Донбасі. За добу - 30 обстрілів, - ОС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС у Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 23 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:
- шість разів ВОДЯНЕ – із гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- два рази околиці населеного пункту Талаківка – з великокаліберних кулеметів;
- три рази поблизу Павлополя – з автоматичних гранатометів, великокаліберних кулеметів;
- Новотроїцьке – з великокаліберних кулеметів;
- два рази околиці Лебединського – з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- чотири рази поблизу населеного пункту Пищевик – зі станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- Богданівку – зі станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета, зенітної установки та стрілецької зброї;
- в районі Опитного – з мінометів калібру 120 мм та станкового протитанкового гранатомета;
- двічі Широкине – з 82 мм міномета, станкового протитанкового гранатомета, великокаліберного кулемета та стрілецької зброї;
- поблизу населеного пункту Новогнатівка – зі станкового протитанкового гранатомета.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 7 разів:
- двічі Південне – з гранатометів різних систем та стрілецької зброї;
- два рази Кримське – з озброєння БМП, гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- двічі Новотошківське – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
- околиці Станиці Луганської – зі стрілецької зброї.
"За минулу добу два українські захисники дістали поранення. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - сказано в повідомленні.
За даними розвідки 15 червня два окупанти були поранені.
Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил 7 разів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Схід" ворог здійснив 5 обстрілів позицій українських захисників:
- поблизу населеного пункту Широкине – зі станкового протитанкового гранатомета та стрілецької зброї;
- Лебединське – з протитанкового гранатомета та великокаліберних кулеметів;
- околиці Талаківки – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
- в районі населеного пункту Пищевик – з великокаліберних кулеметів;
- Водяне – з автоматичних гранатометів.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "Північ" ворог 2 рази обстріляв позиції Об'єднаних сил:
околиці Південного – з ручного протитанкового гранатомета та великокаліберного кулемета;
Новотошківське – з гранатомета різних систем, стрілецької зброї.
"За поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає. Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись умов припинення вогню", - повідомили в прес-центрі ОС.