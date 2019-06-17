Туреччина не прийме вимог США щодо поставок російських ЗРК С-400, - глава МЗС Чавушоглу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.
"Анкара не прийме вимог СШАщодо ЗРК С-400", - цитує агентство "Анадолу" слова міністра в ході відвідування прикордонної з Сирією провінції Хатай.
Крім цього, Чавушоглу торкнувся теми обстрілів турецьких спостережних постів у зоні деескалації в сирійській провінції Ідліб. Міністр назвав неприпустимими "агресивні дії режиму Башара Асада", охарактеризувавши їх як такі, що порушують угоди Туреччини та Росії щодо Ідліб.
Міністр пообіцяв дати "рішучу відсіч" діям сирійських проурядових сил.
Американська сторона неодноразово заявляла, що не має наміру постачати Туреччині винищувачі-бомбардувальники F-35, якщо Анкара одночасно з цим отримає від Росії С-400. Так, минулого тижня американські ЗМІ повідомили, що виконуючий обов'язки голови Пентагону Патрік Шанахан попередив у листі Анкару про готовність США повністю згорнути співпрацю з нею за програмою винищувачів-бомбардувальників F-35, якщо до 31 липня турецька сторона не відмовиться від отримання російських ЗРК С -400.
Представник держдепартаменту США Морган Ортагус заявляла, що Вашингтон може припинити участь Туреччини в програмі F-35 і застосувати щодо Анкари санкції в рамках закону CAATSA через закупівлі у Росії ЗРК С-400.
На думку спостерігачів, у Вашингтоні побоюються, що придбання Анкарою С-400 дозволить розсекретити системи F-35, і ці літаки стануть вразливими для російської системи ППО.
У неділю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що очікує початку поставок С-400 Туреччині в першій половині липня.