Туреччина не прийме вимог США щодо поставок російських ЗРК С-400, - глава МЗС Чавушоглу

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявив глава МЗС Туреччини Мевлют Чавушоглу.

"Анкара не прийме вимог СШАщодо ЗРК С-400", - цитує агентство "Анадолу" слова міністра в ході відвідування прикордонної з Сирією провінції Хатай.

Крім цього, Чавушоглу торкнувся теми обстрілів турецьких спостережних постів у зоні деескалації в сирійській провінції Ідліб. Міністр назвав неприпустимими "агресивні дії режиму Башара Асада", охарактеризувавши їх як такі, що порушують угоди Туреччини та Росії щодо Ідліб.

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Міністр пообіцяв дати "рішучу відсіч" діям сирійських проурядових сил.

Американська сторона неодноразово заявляла, що не має наміру постачати Туреччині винищувачі-бомбардувальники F-35, якщо Анкара одночасно з цим отримає від Росії С-400. Так, минулого тижня американські ЗМІ повідомили, що виконуючий обов'язки голови Пентагону Патрік Шанахан попередив у листі Анкару про готовність США повністю згорнути співпрацю з нею за програмою винищувачів-бомбардувальників F-35, якщо до 31 липня турецька сторона не відмовиться від отримання російських ЗРК С -400.

Представник держдепартаменту США Морган Ортагус заявляла, що Вашингтон може припинити участь Туреччини в програмі F-35 і застосувати щодо Анкари санкції в рамках закону CAATSA через закупівлі у Росії ЗРК С-400.

На думку спостерігачів, у Вашингтоні побоюються, що придбання Анкарою С-400 дозволить розсекретити системи F-35, і ці літаки стануть вразливими для російської системи ППО.

У неділю президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган заявив, що очікує початку поставок С-400 Туреччині в першій половині липня.