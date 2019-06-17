Унаслідок негоди знеструмлено 107 населених пунктів у трьох областях, - ДСНС

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

"В ніч з 16 на 17 червня внаслідок ускладнення погодних умов (вітер, дощ, гроза) через спрацювання системи захисту ліній електропередач було знеструмлено 107 населених пунктів у 3 областях, а саме: Львівська – 67 н.п., Закарпатська – 38 н.п. та Луганська – 2 н.п.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго".

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У ДСНС також повідомили, що у м. Сватове внаслідок ускладнення погодних умов (шквалистий вітер) пошкоджено дах в школі № 8 на площі 1 тис. 500 м2 та 10 вікон, частково пошкоджено дахи в 14 житлових будинках.

"Постраждалих внаслідок негоди немає. Місцевими органами влади вживаються заходи щодо ліквідації наслідків негоди", - сказано в повідомленні.

Також повідомляється, що станом на 7 годину 17 червня залишаються підтопленими 212 домогосподарств, з них 24 житлових будинки. Рівень води поступово спадає.

Для відкачування води залучено 42 чол. та 15 од. техніки, з них від ДСНС 27 чол. особового складу та 10 од. техніки. Протягом доби відкачано 11 тис. 100 м3 води (всього з початку робіт 78 тис. 600 м3). Прокладено тимчасовий металевий трубопровід діаметром 150 мм для відводу відкачаної води за межі населеного пункту.