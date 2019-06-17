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17.06.19 08:42

Мінімальну зарплату за два роки можна збільшити удвічі, - Гройсман

Прем'єр-міністр Володимир Гройсман заявляє, що зростання економіки дасть можливість збільшити мінімальну зарплату в Україні мінімум удвічі.

Мінімальну зарплату за два роки можна збільшити удвічі, - Гройсман

Про це він сказав в ефірі ICTV, повідомляється на Урядовому порталі, передає Цензор.НЕТ.

"Хотілося б, аби кожна людина, яка працює, мала можливість прийти в магазин і придбати те, що потрібно. Мені вдалося зробити з 50 доларів мінімальної зарплати - 150 доларів. За найближчі два роки ми можемо досягти розміру мінімальної зарплати в 300 доларів. Я знаю, як це потрібно зробити далі", - сказав Володимир Гройсман.

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Він наголосив, що друкарський станок – це не сценарій роботи Уряду. "Тільки той план, який я реалізую кілька років. Жодних друкарських верстатів! Тільки економіка – за рахунок детінізації і інвестицій", - додав Володимир Гройсман.

Як повідомлялося, зараз місячна мінімальна зарплата в Україні становить 4173 грн.

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