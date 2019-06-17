Найманці РФ намагаються дискредитувати ЗСУ і перших осіб держави, поширюючи фейк про захоплення українськими військовими частини Донецька, - ОС

Про це заявляють в Операції об'єднаних сил, передає Цензор.НЕТ.

"У мережі інтернет поширюється інформація про нібито заняття позицій підрозділом ДУК ПС та військовослужбовцями окремої механізованої бригади імені Короля Данила безпосередньо на території міста Донецька. Повідомляємо, що ця інформація НЕ ВІДПОВІДАЄ ДІЙСНОСТІ! Мета цього інформаційного вкиду спрямована на дискредитацію підрозділів Збройних Сил України та перших осіб держави в контексті політичних процесів, що відбуваються в Україні та на зовнішньополітичній арені. Зокрема, на тлі майбутнього засідання ТКГ у Мінську та спланованих найближчим часом закордонних візитів політичного керівництва України", - заявили в ОС.

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Зазначається, що для створення цього повідомлення було використано недостовірну інформацію. Зокрема, залучено особисті дані осіб, що колись були бійцями добровольчих підрозділів, але зараз проходять службу у лавах Збройних Сил України.

"Ворожі пропагандистські ресурси йдуть на будь-які кроки для дестабілізації ситуації у інформаційному полі України. Закликаємо представників ЗМІ уважно перевіряти інформацію та використовувати лише перевірені та достовірні джерела", - відзначили в ОС.

"Командування операції Об’єднаних сил повідомляє, що воїни окремої механізованої бригади імені Короля Данила надійно утримують позиції на визначених ділянках відповідальності, виконують бойові завдання у рамках чинного законодавства України та норм Міжнародного гуманітарного права", - додали Об'єднані сили.