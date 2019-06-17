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17.06.19 10:47

Прикордонники передали поліції найманця РФ, який воював на Донбасі

Оперативні співробітники Донецько-Луганського регіонального управління Державної прикордонної служби на КПВВ "Новотроїцьке" припинили спробу переміщення через лінію зіткнення громадянина України, який брав безпосередню участь у діяльності російської окупаційної адміністрації на Донбасі.

Прикордонники передали поліції найманця РФ, який воював на Донбасі

Як повідомляє департамент по роботі зі ЗМІ Держприкордонслужби, оперативники встановили, що в 2015 році "наш співвітчизник брав участь у злочинних діях підрозділів так званого Козачого Союзу війська Донського", передає Цензор.НЕТ.

Для проведення відповідних слідчих дій, громадянина передали слідчим ГУ Нацполіції України в Донецькій області, за цим фактом направлено повідомлення про кримінальний злочин за ст. 260 КК України "Створення не передбачених законом збройних формувань або участь у їх діяльності".

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