Скликане Філаретом на 20 червня зібрання помісним собором Київського патріархату точно не буде, - архієпископ ПЦУ Зоря

"Згідно з рішенням правдивого Помісного Собору УПЦ Київського Патріархату 15 грудня 2018 року було прийняте рішення, що Українська Православна Церква Київського Патріархату, як релігійне об'єднання, припиняє свою діяльність шляхом об'єднання і приєднання до утворюваної Православної Церкви України. Я був і весь єпископат був на цьому Соборі, були делегати від духовенства мирян, були всі ті, які потім взяли участь наступної години в Об'єднавчому соборі. І є документи, є відеозаписи й численні свідки того, що рішення було прийняте відкрито за згодою всіх. Один тільки проголосував проти", – підкреслив архієпископ Євстратій в інтерв'ю на "5 каналі", передає Цензор.НЕТ.

За його словами, навіть за статутом Київського Патріархату, якщо його прочитати, то там вказано, що Помісний собор, архієрейський собор скликається Патріархом разом зі Священним Синодом. Священного синоду Київського Патріархату немає. Всі члени священного синоду КП, які були в його складі на 15 грудня, за виключенням Патріарха Філарета і Білгородського митророполита в Росії жодним чином не підтримують такий розвиток подій. І тому те зібрання, про яке ми чуємо від почесного Патріарха, під іменем Помісного Собору насправді це зібрання якихось невідомо яким чином запрошуваних осіб на щось, що можна назвати чим завгодно, але Помісним Собором Київського Патріархату це точно не буде", – сказав Зоря.

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На запитання ведучої, чому саме зараз заговорили про нібито розкол у ПЦУ, Євстратій Зоря сказав: "По-перше, посилилися впливи в цій ситуації з боку Росії. Почали діяти зсередини і знаючи болючі точки для Патріарха через деяких лжддей почали просто йому подавати думки, бо я абсолютно переконаний, тут треба чітко розуміти: Патріарх не працює в інтересах Москви і те, що він робить, він думає, що він таким чином рятує єдність та ідентичність Української Церкви, але на жаль, те його бачення, яке він озвучив, воно дуже далеке від реальності. І дуже прикро про це говорити, але від багатьох людей, це не моє особисте враження, а від багатьох спеціалістів довелося почути, що їхнє враження, що те, що відбувається значною мірою пов'язане з віковими змінами, які характерні для дуже похилого віку людей".

Архієпископ Євстратій також прокоментував інформацію у ЗМІ про те, що Константинополь нібито може застосувати санкції проти Патріарха Філарета: "Я думаю, що це просто спекуляції. Патріарх Філарет є ієрархом Української Православної Церкви, не Константинопольського Патріархату. І тому всі рішення, які стосуються ПЦУ, вони приймаються Українською Церквою".

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Євстратій також повідомив, що Священний синод Православної церкви України відбудеться в кінці червня. Він зазначив, що на той час всі православні парафії країни повинні пройти перереєстрацію. Таке рішення було прийнято на попередньому Синоді в травні, проте на сьогодні, за інформацією Євстратія, тільки єпархія, яку очолює патріарх Філарет, уникає перереєстрації.