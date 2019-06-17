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17.06.19 12:31

Lexus врізався в припаркований ВАЗ на трасі Одеса-Київ: троє загиблих, - поліція. ФОТОрепортаж

Правоохоронці встановлюють обставини смертельної ДТП на трасі Київ-Одеса.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.

"Сьогодні вночі за 10 км від села Вороб'ївка Великомихайлівського району водій "Лексуса", який рухався в бік Одеси, не впорався з керуванням і зіткнувся з припаркованим на узбіччі ВАЗом. Від удару останній викинуло на ще один легковий автомобіль, що стояв поруч.

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В результаті аварії водій і двоє пасажирів ВАЗу дістали важкі травми і загинули по дорозі в лікарню, ще один пасажир, а також водій "Лексуса" з двома його пасажирами були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості ", - сказано в повідомленні.

Lexus врізався в припаркований ВАЗ на трасі Одеса-Київ: троє загиблих, - поліція 01

На місці події працюють правоохоронці. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

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Lexus врізався в припаркований ВАЗ на трасі Одеса-Київ: троє загиблих, - поліція 02

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