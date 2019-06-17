Lexus врізався в припаркований ВАЗ на трасі Одеса-Київ: троє загиблих, - поліція. ФОТОрепортаж

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Одеській області.
"Сьогодні вночі за 10 км від села Вороб'ївка Великомихайлівського району водій "Лексуса", який рухався в бік Одеси, не впорався з керуванням і зіткнувся з припаркованим на узбіччі ВАЗом. Від удару останній викинуло на ще один легковий автомобіль, що стояв поруч.
В результаті аварії водій і двоє пасажирів ВАЗу дістали важкі травми і загинули по дорозі в лікарню, ще один пасажир, а також водій "Лексуса" з двома його пасажирами були госпіталізовані з травмами різного ступеня тяжкості ", - сказано в повідомленні.