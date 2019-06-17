Зеленський розпочав офіційний візит до Парижа. ФОТО

Відповідно до програми, після прибуття глава української держави відвідає найбільший у світі кампус стартапів "Станція Ф" (Station F), загальна територія якого становить 34 тис. квадратних метрів і на якому об'єднані 26 міжнародних програм супроводу та допомоги, з офісними приміщеннями на більш ніж 3 тис. робочих місць, 60 конференц-залами, виробничою лабораторією, кафе і ресторанами. "Станція Ф" була відкрита президентом Франції Еммануелем Макрона 29 червня 2017 року, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ласкаво просимо в Париж, пане президенте", - написала в Twitter посол Франції в Україні Ізабель Дюмон і виклала фото Зеленського і його дружини, які прибули в столицю Франції.







У другій половині понеділка відбудеться офіційна церемонія зустрічі Зеленського та його дружини Олени з французькою стороною.

Близько 15.30 за місцевим часом в Єлисейському палаці запланувала зустріч президента Франції Еммануеля Макрона і Зеленського. О 16.30 запланована спільна прес-конференція президентів.

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Як очікується, Зеленський також відвідає Сенат Франції

Увечері понеділка глава української держави вилетить до Німеччини.

Як повідомлялося, Зеленський після Франції 18 червня відвідає з офіційним візитом Німеччину.