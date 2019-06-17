"Зможу в найкоротші терміни вникнути в специфіку": Бухарєв обґрунтував правильність рішення Зеленського призначити його главою СЗР

Про це він розповів в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

"По-перше, у мене великий і успішний досвід роботи за кордоном і створення ефективного агентурного апарату, у мене налагоджені контакти із західними спецслужбами. По-друге, я пройшов усю службову драбину аж до посади першого заступника голови СБУ, вважаю себе професіоналом, який може показати результати роботи", - зазначив Бухарєв.

По-третє, за словами глави СЗР, він отримав досвід управління під час війни з Росією.

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"Я в санкційному списку РФ, і зроблю все, щоб домогтися звільнення нашої країни від окупації, готовий брати відповідальність за вчинки на себе. По-четверте, я знаю багатьох співробітників Служби зовнішньої розвідки, колись вона входила до складу СБУ, туди перейшли багато співробітників СБУ, і зможу в найкоротші терміни вникнути в специфіку", - зазначив він.

Крім того, вважає Бухарєв, на таку посаду "Верховний Головнокомандувач саме повинен підбирати людей, які користуються довірою і мають контакт.

"Це нормальна практика і для західних спецслужб. Ми бачимо, що не увага до даних розвідки під час війни з РФ не раз приводило керівництво нашої країни до неправильних висновків щодо обстановки й іноді - до трагічних наслідків, як це було під Слов'янськом, в Іловайську і Дебальцевому", - розповів Бухарєв.

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Повний текст інтерв'ю читайте тут.

Нагадаємо, 11 червня главою Служби зовнішньої розвідки призначений Владислав Бухарєв,який є чинним народним депутатом із фракції "Батьківщина".

Незважаючи на роботу виключно на державних посадах, новий глава Служби зовнішньої розвідки Владислав Бухарєв задекларував чимало нерухомості, кілька автомобілів, а своїй дочці він подарував понад 15 млн гривень ($ 570 тис.) Також у Бухарєва медаль від російської ФСБ, яку, як він стверджує, отримав ще в 2004 році за міжнародну операцію проти збуту наркотиків.