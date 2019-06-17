Через повідомлення про замінування в Миколаєві евакуювали аеропорт, відвідувачів зоопарку і церков. ФОТО

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області.

"Сьогодні, 17 червня, в поліцію надійшло повідомлення про замінування відразу кількох об'єктів в декількох районах Миколаєва та області: зоопарку в Інгульському, аеропорту в Новоодеському, церков в обласному центрі", - сказано в повідомленні.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативні групи, а також рятувальники і медики. Направлені фахівці вибухотехнічної та кінологічної служб.

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Зараз правоохоронці проводять евакуацію людей і здійснюють ретельне обстеження об'єктів.

Тривають першочергові слідчі заходи, встановлюється особа, яка надала повідомлення про мінування.

У поліції нагадали, що за завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності Кримінальним кодексом України передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від двох до шести років. Повторне вчинення таких дій карається ув'язненням на термін до восьми років.