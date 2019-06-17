Схоже, розпочався кастинг на пост прем'єра. Деякі політики втрачають гідність і здоровий глузд, - Ірина Геращенко

Як інформує Цензор.НЕТ, про це вона написала на своїй сторінці в Facebook.

"Деякі політики розпочали кастинг на посаду майбутнього прем‘єр- міністра. Прикро, що при цьому втрачається здоровий глузд і гідність. Прикро, що дехто з українських політиків має диплом, але є проблеми з освітою. Бо інакше пам‘ятали б уроки сторічної давнини, коли амбіції і чвари , недалекоглядність, взаємні образи і невміння об‘єднатися знищили шанс України на незалежність.

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Боляче спостерігати, як люди різних політичних поколінь і досвіду, сповідують спільну стару політичну культуру -приниження опонентів, зраду вчорашніх товаришів, неповагу до команд, які формували іх професійний кар‘єрний рост і успіх, нівелювання досягнень, що принижує Україну", - написала Геращенко.

За її словами, перераховані дії політиків точно не відповідають європейським практикам і правилам, "це точно не нова політика".

"Не "грати в чужій команді" - не синонім грати в піддавки з ворожою Україні командою. Чи синонім? Тому закликаю всіх партнерів по демократичному табору: пройдімо виборчу кампанію гідно. Без взаємознищення і переходу на персоналії. Бо інакше виграє третій. Й це точно буде чужа команда. Ворожа Україні. З повагою, цей мій заклик - до всіх", - підсумувала Геращенко.





