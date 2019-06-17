Зеленський: Україна має асоціюватися не тільки із сільським господарством, але і з IT-індустрією. ВIДЕО

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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"Завжди було уявлення в усіх у світі, що Україна - це насамперед сільське господарство, шахти, металурги, а туристи завжди говорили, що в Україні дуже красиво, дуже смачно і дуже красиві люди, особливо жінки. Так, це все є, і воно залишається нашим брендом, але є й інші цифри, які говорять про те, що IT-індустрія, IT-технології та компанії дуже швидко розвиваються в Україні", - сказав він під час відвідування найбільшого у світі кампуса стартапів Station F у понеділок у Парижі.

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За словами Зеленського, понад 4% ВВП України нині формується через IT-індустрію. "У нас в Україні близько 150 тис. айтішників, стартаперів. Я думаю, що ми розвиватимемося в цьому напрямі", - зазначив він.

Президент наголосив, що йому дуже близька тема інновацій. "Тому що я вирішив йти в політику, щоб боротися з корупцією як з однією з головних проблем. А для цього потрібні інновації, діджитал. Наша ідея в тому, щоб зробити "країну у смартфоні", і нині ми збираємо потужних молодих людей, зі світлим поглядом, і працюємо над цією програмою", - зазначив він.

Зеленський наголосив, що в Україні наразі немає такого кампуса для стартапів, але над цим працюватимуть. "У нас є багато заводів, які, на жаль, не працюють. Ми знайдемо обов'язково таку велику будівлю", - сказав він.

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Нагадаємо, Президент України Володимир Зеленський прибув до Парижа з одноденним офіційним візитом.