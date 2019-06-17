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17.06.19 15:35

Німеччина вимагає від Росії продовження газового транзиту через Україну

Німеччина наполягає на продовженні газового транзиту через територію України.

Німеччина вимагає від Росії продовження газового транзиту через Україну

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ", про це сказав представник федерального уряду Німеччини Штеффен Зайберт на брифінгу в Берліні.

"З нашої точки зору, продовження ролі України як транзитної держави є необхідністю. Ми цього вимагаємо. У наших абсолютних інтересах є, і це є нашою вимогою, щоби транзит був і надалі можливим", - заявив Зайберт.

За його словами, Берлін активно підтримує тристоронні переговори щодо продовження транзиту між ЄС, Україною і Росією. Спекулювати на випадок "іншого сценарію" в Німеччині наразі не збираються.

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Зайберт допустив, що тема газопроводу, яку в Німеччині попри все вважають економічною, але з "політичним і геополітичним підтекстом", буде порушена на зустрічі канцлера Ангели Меркель з українським президентом Володимиром Зеленським у вівторок у Берліні. Ця тема постійно порушувалися і під час зустрічей з його попередником Петром Порошенком, зауважив він.

Представник Мінекономіки та енергетики ФРН Анніка Айнхорн також зазначила, що керівник відомства Петер Альтмаєр і заступник глави Єврокомісії Марош Шевкович оприлюднили заяву за результатами їх переговорів з цього питання. Вона також зазначила, що Альтмаєр вимагає збереження транзиту та заявляє таку свою позицію на всіх зустрічах із російськими колегами.

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