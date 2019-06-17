Сьогодні п'яту річницю створення святкує 42-й окремий мотопіхотний батальйон із Кропивницького. ФОТО

"Урочистості розпочалися в Ковалівському парку, звідки учасники заходу пройшлися пішки до Фортечних Валів, де біля військово-меморіального комплексу згадували своїх побратимів", - передає місцеве видання "З перших уст", повідомляє Цензор.НЕТ.

Покладанням квітів та хвилиною мовчання також вшанували пам'ять захисників України на Алеї почесних поховань Рівнянского кладовища Кропивницького.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": "Ми триматимемося до останнього". Сьогодні 34-й батальйон 57-ї бригади ЗСУ відзначає 5 років із дня свого заснування. ВIДЕО





42-й окремий мотопіхотний батальйон був сформований із добровольців Кіровоградської області і спочатку називався 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору" і складався з 644 осіб.

На початку серпня 2014 року 42-ий БТрО був відряджений до Краматорська охороняти аеродром. Частину підрозділу відправили на Саур-Могилу.

27.08.14 року загін 42-го батальйону чисельністю 90 осіб перекинули вертольотами з Краматорська в район Докучаєвська, де посилили двома одиницями БМП. Загін мав зустрітися з ротно-тактичною групою 92-ї механізованої бригади в районі селища Колоски, і мала відбутися спроба деблокувати оточені під Іловайськом українські сили. Зведений загін батальйону так і не зустрівся з 92-ою бригадою, - в ніч із 27 на 28 серпня зазнав артилерійських обстрілів. Загинули бійці батальйону Євген Мельничук, Володимир Татомир і Максим Харченко, а більшість бійців загону потрапили в полон.

Також дивіться: Воїнів 34-го батальйону 57-ї ОМБр, які повернулися з передової, урочисто зустріли в Новоолексіївці на Херсонщині. ВІДЕО+ФОТОрепортаж

25-26 січня 2015 року бійці батальйону вели важкі бої, захищаючи висоту 307,5 ​​"Валера" під Санжарівкою в битві за Дебальцеве.

У червні 2015 року на ротацію з боїв повернулося понад 100 бійців батальйону.

У листопаді 2014 року 42-й БТрО був переформатований в 42-й окремий мотопіхотний батальйон 57-ї мотопіхотної бригади, яка сформована на базі 17-го, 34-го і 42-го батальйонів.