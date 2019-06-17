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17.06.19 16:45

Сьогодні п'яту річницю створення святкує 42-й окремий мотопіхотний батальйон із Кропивницького. ФОТО

Сьогодні, 17 червня, п'яту річницю від дня свого створення відзначає 42-й окремий мотопіхотний батальйон 57-ї окремої мотопіхотної бригади, яка дислокується в Кропивницькому.

Сьогодні пяту річницю створення святкує 42-й окремий мотопіхотний батальйон із Кропивницького 01

"Урочистості розпочалися в Ковалівському парку, звідки учасники заходу пройшлися пішки до Фортечних Валів, де біля військово-меморіального комплексу згадували своїх побратимів", - передає місцеве видання "З перших уст", повідомляє Цензор.НЕТ.

Покладанням квітів та хвилиною мовчання також вшанували пам'ять захисників України на Алеї почесних поховань Рівнянского кладовища Кропивницького.

Сьогодні пяту річницю створення святкує 42-й окремий мотопіхотний батальйон із Кропивницького 02

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Сьогодні пяту річницю створення святкує 42-й окремий мотопіхотний батальйон із Кропивницького 03
Сьогодні пяту річницю створення святкує 42-й окремий мотопіхотний батальйон із Кропивницького 04

42-й окремий мотопіхотний батальйон був сформований із добровольців Кіровоградської області і спочатку називався 42-й батальйон територіальної оборони "Рух Опору" і складався з 644 осіб.

На початку серпня 2014 року 42-ий БТрО був відряджений до Краматорська охороняти аеродром. Частину підрозділу відправили на Саур-Могилу.

27.08.14 року загін 42-го батальйону чисельністю 90 осіб перекинули вертольотами з Краматорська в район Докучаєвська, де посилили двома одиницями БМП. Загін мав зустрітися з ротно-тактичною групою 92-ї механізованої бригади в районі селища Колоски, і мала відбутися спроба деблокувати оточені під Іловайськом українські сили. Зведений загін батальйону так і не зустрівся з 92-ою бригадою, - в ніч із 27 на 28 серпня зазнав артилерійських обстрілів. Загинули бійці батальйону Євген Мельничук, Володимир Татомир і Максим Харченко, а більшість бійців загону потрапили в полон.

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25-26 січня 2015 року бійці батальйону вели важкі бої, захищаючи висоту 307,5 ​​"Валера" під Санжарівкою в битві за Дебальцеве.

У червні 2015 року на ротацію з боїв повернулося понад 100 бійців батальйону.

У листопаді 2014 року 42-й БТрО був переформатований в 42-й окремий мотопіхотний батальйон 57-ї мотопіхотної бригади, яка сформована на базі 17-го, 34-го і 42-го батальйонів.

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