Європі варто готуватися до газової кризи, оскільки Росія відкладає переговори про новий контракт на транзит газу, - Зеркаль

Про це в телефонному інтерв'ю Bloomberg повідомила заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль, передає Цензор.НЕТ.

"Україна попереджає європейські країни про необхідність підготуватися до газової кризи на тлі скептицизму, що вона погодиться на новий транзитний договір з Росією до закінчення терміну дії поточної угоди", - йдеться в повідомленні.

Дуже висока ймовірність, що до 1 січня 2020 року не буде нового контракту, вважає Зеркаль.

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"Поки Росія відкладає переговори щодо майбутнього контракту, похмурий сценарій газової кризи слід розглядати серйозно. Ось чому кожна європейська нація, включно з Україною, збільшує запаси газу в сховищах", - сказала заступник глави МЗС.

Нагадаємо, термін дії контракту на транзит російського газу територією України закінчується 31 грудня 2019 року.

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