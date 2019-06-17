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17.06.19 18:01

МВС придбає 13 літаків Ан-178 для Нацгвардії і ДСНС, - Аваков. ФОТО

Міністерство внутрішніх справ України придбає 13 українських літаків Ан-178 для Єдиної системи авіаційної безпеки та цивільного захисту.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков сьогодні, 17 червня, на міжнародному авіаційно-космічному салоні "Paris Air Show - 2019", який проходить у Франції, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу МВС.

МВС придбає 13 літаків Ан-178 для Нацгвардії і ДСНС, - Аваков 01

"Міністерство внутрішніх справ закупить 13 українських літаків Ан-178 для бійців Національної гвардії і рятувальників ДСНС. Контракт домовилися підписати вже цієї осені. Це перші літаки з українськими та європейськими, але без російських комплектуючих. Восени буде перший демонстраційний політ нової машини. Через 3 роки літаки вже будуть на службі", - розповів Аваков.

Також глава міністерства внутрішніх справ зазначив, що за технічними характеристиками цей літак - найкращий у своєму класі.

МВС придбає 13 літаків Ан-178 для Нацгвардії і ДСНС, - Аваков 02

"Ан-178 підходить нам за всіма технічними характеристиками. Він використовуватиметься ДСНС для пожежогасіння, рятувальних операцій, а також для цілей Національної гвардії, починаючи з десантування, закінчуючи перевезеннями. Це класичний військово-транспортний літак, - сказав міністр.

Президент авіаконцерну "Антонов" Олександр Донець розповів, що робота над виготовленням літаків триває.

МВС придбає 13 літаків Ан-178 для Нацгвардії і ДСНС, - Аваков 03

"Ми досягли консенсусу щодо технологічних моментів, пов'язаних із комплектацією цієї машини. Реальна робота над літаками вже почалася. Це буде сучасний цифровий літак із сертифікатом експлуатації", - зазначив він.

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