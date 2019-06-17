Слідчий ФСБ окупантів відмовляється випустити політв'язня Бекірова, незважаючи на рішення ЄСПЛ

Як передає Цензор.НЕТ, про це з посиланням на адвоката Олексія Ладіна повідомляє "Крим. Реалії".

"Слідчий пояснив, що не бачить підстав для направлення Бекірова в лікарню. Відмову він мотивував тим, що рішення ЄСПЛ - це не рішення, а лист, і він належним чином не завірений, а черех офіційні канали жодної інформації йому не надходило. Крім того, він послався на те, що Бекірова вже вивозили до лікарні, де він, на думку слідчих, пройшов належне медичне обстеження, за підсумками якого є висновок лікарів про те, що Бекіров може утримуватися в СІЗО", - розповів виданню адвокат.

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За словами Ладіна, він припускав такий розвиток ситуації, у зв'язку з чим направив низку заяв в офіційні органи Росії: уповноваженому з прав людини в Криму Людмилі Лубіній, омбудсмену Тетяні Москальковій, керівництву УФСБ у Криму - генерал-лейтенанту Михайлюку, директору ФСБ, Міністерству юстиції , апарату при президенті Росії, уряду Росії, на адресу СІЗО і ФСВП Росії. У цих заявах адвокат просить посприяти в реалізації рішення ЄСПЛ.

Адвокат нагадав, що відмова слідчих виконувати рішення ЄСПЛ спричинить за собою порушення інших статей Конвенції про захист прав людини.

Як повідомляв Цензор.НЕТ, Європейський суд з прав людини постановив терміново госпіталізувати кримськотатарського активіста Едема Бекірова. Згідно з правилом 39 Регламенту ЄСПЛ, застосованого щодо Бекірова, влада Росії зобов'язана негайно помістити його в лікарню нетюремного типу.