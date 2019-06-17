Найбільший у Європі оборонний проект запустили Німеччина, Франція та Іспанія

У понеділок, 17 червня, в рамках Паризького авіасалону в Ле-Бурже відбулася церемонія підписання рамкової угоди з виробництва системи ведення боїв у повітрі нового покоління, в якій брали участь міністри оборони трьох країн Урсула фон дер Ляйєн, Флоранс Парлі і Маргарита Роблес, а також президент Франції Емманюель Макрон, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на DW.

Крім того, представники трьох країн підписали угоду про проведення аналізу здійсненності спільного оборонного проекту, в рамках якого передбачається оцінити технічні рішення і можливу вартість нової системи. За словами фон дер Ляйєн, тим самим сторони зробили "величезний крок вперед" під час здійснення нового оборонного проекту.

Читайте також: У Конгресі США хочуть розширити список озброєнь, що поставляються Україні і надати статус "головного союзника"

Так звана система ведення повітряних боїв майбутнього (Future Combat Air System, FCAS) має бути готова до бойового використання до 2040 року. На відміну від європейських винищувачів Eurofighter Typhoon, йдеться не тільки про окремі бойові літаки, а про цілу систему, що включає також супроводжуючі загони безпілотників, флагманські і патрульні літаки, наземні станції і супутники. Весь комплекс систем має обмінюватися даними в режимі реального часу. Загальна вартість проекту оцінюється в суму до 50 мільярдів євро.

Тільки на розробку концепції Німеччина і Франція виділили по 32,5 мільйони євро. В рамках цього дослідження до кінця 2020 року передбачається скласти детальний план того, що буде входити в нову систему. Керівництво проектом здійснює Франція. Міністерство оборони в Парижі в рамках проекту укладатиме окремі угоди з промисловістю. При цьому залишається незрозумілим розподіл частин проекту між окремими країнами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Конгресі США почали процедуру затвердження бюджету-2020, який передбачає $250 млн для України