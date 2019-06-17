Від початку доби 17 червня ворог 13 разів порушив перемир'я, втрат немає, - штаб ООС

Про це Цензор.НЕТ повідомили в прес-центрі ООС.
У вечірньому зведенні зазначається: "В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник п'ять разів обстріляв позиції Об'єднаних сил, із них:
поблизу населеного пункту Широкине, від напрямку Саханка - з гранатометів різних систем, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
Лебединське, від напрямку Ужівка - з ручного протитанкового гранатомета і крупнокаліберного кулемета;
в районі селища Талаківка, від напрямку Пікуза - з автоматичних гранатометів і стрілецької зброї;
Пищевик, від напрямку Верхньошироківське - з крупнокаліберних кулеметів;
поблизу Водяного, від напрямку населеного пункту Ужівка - з автоматичних гранатометів.
У районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" противник вісім разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
чотири рази населений пункт Південне, від напрямку шахти імені Гагаріна та Горлівки - з гранатометів різних систем, крупнокаліберних кулеметів і стрілецької зброї;
Новотошківське, від напрямку населеного пункту Голубівське - з гранатометів різних систем, крупнокаліберного кулемета і стрілецької зброї;
околицю Кримського, від напрямку Слов'яносербська - з мінометів калібру 82 мм;
Попасну, від напрямку Молодіжне - з 82 мм міномета і станкового протитанкового гранатомета;
поблизу населеного пункту Шуми, від напрямку Горлівки - зі стрілецької зброї.
Внаслідок ворожих обстрілів втрат серед українських військовослужбовців немає. На обстріл із боку збройних формувань Російської Федерації наші підрозділи дали адекватну відповідь, втрати противника уточнюються".