Україна не вестиме діалог із сепаратистами, - Зеленський на зустрічі з Макроном

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції із Президентом Франції Емманюелем Макроном у понеділок у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Зокрема, реагуючи на слова французького лідера, які в перекладі українською прозвучали так, що Макрон виступає за діалог між українською владою та сепаратистами на Донбасі, Зеленський сказав: "Мені здається, що виникла невеличка помилка щодо діалогу із сепаратистами – саме так я почув переклад. Ми готові у Мінському форматі продовжувати відносини. Ми готові припинити вогонь… Необхідно звільнити полонених, що повинні зробити обидві сторони найближчим часом".

Читайте також: Франція готова провести засідання "нормандського формату", але чекає підтвердження наміру виконувати зобов'язання, - Макрон

Президент також наголосив, що всі сторони - не лише Україна, а й Росія - мають захотіти припинити війну.

Перед цим перекладач так переклала слова Макрона: "Я побачив і почув, що Президент України дав зрозуміти, що він готовий на припинення вогню і готовий до діалогу із сепаратистами, готовий до нових форматів переговорів".

Однак після зауваження Зеленського Президент Франції уточнив, що мав на увазі ведення діалогу з українськими громадянами, які проживають на захоплених територіях.