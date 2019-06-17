На пунктах пропуску Донеччини необхідно створити повноцінні станції швидкої допомоги, - Лисянський

Про це в ефірі Громадського радіо розповів представник Уповноваженої Верховної Ради з прав людини у Луганській та Донецькій областях Павло Лисянський, передає Цензор.НЕТ.

"Я хочу звернути увагу військово-цивільної адміністрації на те, що на КПВВ з української сторони медичну допомогу надає міжнародна організація Première Urgence Internationale та Asap. Це дві міжнародні організації, які надають медичну допомогу. тобто, ми, як держава допомогу не надаємо. Якщо ми викличемо швидку, вона, звісно, приїде. Але від Міністерства охорони здоров’я немає нікого", — зазначив Лисянський.

Він зауважив, що міжнародні організації "сьогодні є, а завтра вони можуть піти".

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"Тому я доповідатиму, що потрібно відкривати медичні пункти. Не тільки, щоб там були медичні пункти з аптечками на КПВВ, а повноцінні станції швидкої допомоги, тому що на вулиці спека, черга з людей дуже велика. Вони на тій стороні стоять чотири години і, звісно, вони приїздять сюди і їм може стати зле", — пояснив представник Уповноваженої Верховної Ради з прав людини у Луганській та Донецькій областях.

Він розповів, що під час його візиту на КПВВ "Майорськ" у наметі Première Urgence Internationale лежала непритомна людина і їй надавали допомогу.

За його словами, на КПВВ він виїздив у вихідний день, оскільки саме про це неодноразово просили людини. У своїх зверненнях вони наголошували, що у вихідні на КПВВ майже немає представників різних служб, до яких вони можуть звернутися по допомогу.

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Люди, які перетинали КПВВ скаржилися, що бойовики зі свого боку повільно пропускають людей — щоб пройти контроль з їхнього боу, потрібно щонайменше чотири години.

"Була одна родина на машині, яка розповіла, що вони їдуть другу добу. Кажуть, що вчора приїхали на КПВВ з боку окупованої сторони. Чекали-чекали, до шостої години вечора не встигли і залишилися ночувати у машині. І тільки наступного дня зранку їх пропустили. Тобто, вони проходили контроль з боку окупантів шість годин", — розповів Лисянський, коментуючи обстановку на КПВВ "Майорськ".

За його словами, так само повільно пропускають людей і на КПВВ "Мар’їнка".

Лисянський зауважив, що він не почув нарікань на роботу українських прикордонників.