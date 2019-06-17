Франція не хоче, щоб Україна ставала пороховою бочкою, де Крим і Донбас - бікфордів шнур, - Зеленський

Про це заявив президент України Володимир Зеленський на спільній прес-конференції із французьким колегою у Парижі, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Новий рівень партнерства України та Франції буде одним із ключових напрямків моєї зовнішньої політики. Ми мали теплу та дуже конструктивну розмову з президентом Макроном. Насамперед, йшлося про повернення миру в Україну. Це — моя людська позиція та позиція як президента України. Це те, з чим я засинаю і прокидаюся кожного дня", - наголосив Зеленський.

За його словами, Європа не зможе відчувати себе у повній безпеці доки Росія робить вигляд, що міжнародного права просто не існує.

"І Франція, і решта наших міжнародних партнерів знають та розуміють, що болить кожному українцеві. Ніхто не хоче, щоб Україна ставала пороховою бочкою, де Крим та Донбас — бікфордів шнур", - сказав Зеленський.

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