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17.06.19 22:30

Зеленський у Парижі обговорив інвестиції в Україну з флагманами французького бізнесу

Під час офіційного візиту до Французької Республіки 17 червня Президент України Володимир Зеленський зустрівся з флагманами французького бізнесу. Глава держави обговорив конкретні проекти в Україні.

Зеленський у Парижі обговорив інвестиції в Україну з флагманами французького бізнесу

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прес-службу президента.

"Я зроблю все можливе, щоб ви знайшли місце на українському ринку", - запевнив Зеленський. Зокрема, йдеться про запрошення на ринок великих французьких автомобільних компаній, масштабний проект електростанції в Чорнобильській зоні, розширення мереж гіпермаркетів, логістичні і транспортні проекти.

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Президент підкреслив, що нова українська влада працюватиме над поліпшенням інвестиційного клімату і захистом бізнесу.

Водночас від французьких підприємців потрібні якісний товар, чесна конкуренція і локалізація, щоб в Україні були створені робочі місця, зазначив Зеленський.

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