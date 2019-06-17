"Не хочу стріляти людям у голови", - ведуча Даниленко заявила про вихід з каналу ZIK після придбання його Медведчуком

Як передає Цензор.НЕТ, про це вона написала у своєму блозі на "Українській правді".

Причиною такого рішення стало те, що власником каналу ZIK став соратник Віктора Медведчука Тарас Козак. За словами журналістки, управляти каналом буде не він, а Медведчук і Росія.

"Є різні погані. Але саме Віктор Медведчук у 80-х брав участь у кафкіанських судах над українськими дисидентами. Він повів на довгу, несправедливу та принизливу смерть поетів Василя Стуса і Юрія Литвина. На початку 2000-х саме він вибудовував систему цензури, проти якої повстала професія. Я опинилася в самому жерлі повстання - на опозиційному 5 каналі.

Весь мій життєвий шлях проти того, щоб читати в ефірі "про громадянський конфлікт на Південному Сході України" або питати у Віктора Володимировича, як йому вдається бути розумним та красивим одночасно", - пояснила Тетяна Даниленко.

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За її словами, ZIK був останнім каналом, де власник не диктував інформаційний порядок денний.

Журналістка і телеведуча анонсувала свій останній ефір на каналі ZIK, який відбудеться сьогодні, 17 червня, о 21:30.

"Він буде про те, що я люблю найбільше - свою професію. Я відмовляюся стріляти людям у голови", - додала Тетяна Даниленко.

Тетяна Даниленко з березня 2018 вела на каналі ZIK проект "Гра з вогнем", який виходив в ефір по понеділках та середах о 21:30.

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