ПАРЄ закликала Білорусь ввести мораторій на смертну кару

Про це йдеться в заяві доповідача Парламентської асамблеї Ради Європи щодо скасування смертної кари Тітуса Корлецяна, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Громадське ТБ.

"Білорусь ще раз показала, що вона не повністю дотримується базових європейських стандартів і застосування смертної кари продовжує перешкоджати розвитку глибших відносин із Радою Європи", - сказав Корлецян.

Він підкреслив, що "незалежно від тяжкості злочину і суспільної зацікавленості в застосуванні пропорційного покарання, європейські демократичні стандарти забороняють застосування смертної кари за будь-яких обставин".

Ця заява стала реакцією ПАРЄ на те, що в Білорусі був засуджений до розстрілу Олександр Жильніков за вбивство трьох осіб.

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