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18.06.19 09:05

Комітет захисту журналістів закликав Зеленського зробити свободу преси пріоритетною

Комітет захисту журналістів закликав президента України Володимира Зеленського зробити свободу преси пріоритетною.

Комітет захисту журналістів закликав Зеленського зробити свободу преси пріоритетною

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться у зверненні Комітету до глави Української держави.

"В останні роки кілька українських журналістів зіткнулися з репресивними атаками за свою діяльність, що свідчить про погіршення свободи преси в країні", - говориться в зверненні.

Зокрема, в організації зазначили, що неодноразово закликали українську владу провести ретельне і незалежне розслідування вбивства журналіста Павла Шеремета, якого 20 липня 2016 року підірвали у власному автомобілі в центрі Києва, і притягнути винних осіб, включно з організаторами, до відповідальності.

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"Поточна безкарність у вбивствах журналістів створює негативний вплив на пресу країни, особливо серед журналістів, що займаються потенційно чутливими і спірними питаннями", - додали в Комітеті.

Крім того, організація закликала звільнити керівника бюро російського державного інформаційного агентства "РИА-Новости" в Києві Кирила Вишинського, якого в Україні звинувачують у державній зраді.

Також Комітет захисту журналістів закликав президента використовувати всі можливі важелі впливу для звільнення позаштатного журналіста "Радіо Свобода" Станіслава Асєєва, який вже два роки перебуває в полоні бойовиків на Донбасі, а також українського політв'язня, кореспондента "Укрінформу" Романа Сущенка, якого незаконно засудили в Росії до 12 років за "шпигунство".

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