Посол Великої Британії в Києві Гоф отримала нагороду від української ЛГБТ-спільноти. ФОТО

Як передає Цензор.НЕТ, про це написав у Twitter представник Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ ООН) в Україні Пабло Матеу.

"Вітаємо посла Великої Британії в Україні Джудіт Гоф з отриманням нагороди від української ЛГБТ-спільноти сьогодні на заході за підтримки посольства Швеції в Україні, МЗС Норвегії, посольства Великої Британії в Україні. Ви стали зразком для наслідування для багатьох українців. УВКБ ООН в Україні чекає приєднання до "КиївПрайд" наступної неділі", - йдеться в повідомленні Пабло Матеу.

"Вище понад усе - бути вірним самому собі", - цитує слова Джудіт Гоф на отриманні нагороди посол Канади в Україні Роман Ващук.

У 2017 році Джудіт Гоф була присутня на "Марші рівності" в Києві.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Марш рівності "КиївПрайд" відбудеться 23 червня в Києві

Щорічно з 2012-го року відбувається "КиївПрайд-тиждень".

Цього року він почався 16 червня і закінчується 23 червня "Маршем рівності" – завершальною акцією. Організатори очікують 10000 учасників. Очікується, що протягом літа і осені організації ЛГБТ проведуть також свої заходи в Запоріжжі, Херсоні, Одесі, Миколаєві, Харкові, Кривому Розі.

За даними рейтингу, який склала правозахисна група ILGA-Europe, Україна посідає тридцять п'яте місце серед 49 країн Європи в галузі захисту прав ЛГБТ спільноти