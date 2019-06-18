Ворог за добу 34 рази атакував позиції ОС: один український воїн дістав бойову травму, трьох окупантів поранено, - штаб

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру ОС в Facebook.
За даними штабу, в районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Схід" противник 17 разів обстріляв позиції Об'єднаних сил:
двічі ШИРОКИНЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
два рази околиці населеного пункту ЛЕБЕДИНСЬКЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
ТАЛАКІВКУ – з автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
ПИЩЕВИК – великокаліберні кулемети;
тричі поблизу ВОДЯНОГО – гранатомети різних систем та стрілецька зброя;
три рази ПАВЛОПІЛЬ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
НОВОСЕЛІВКА ДРУГА – автоматичні гранатомети;
ПІСКИ – міномети калібру 120 та 82 мм, станковий протитанковий гранатомет та великокаліберний кулемет;
поблизу АВДІЇВКИ – зі 120 мм мінометів, автоматичних гранатометів та стрілецької зброї;
населений пункт МАР'ЇНКА – міномет калібру 82 мм;
ОПИТНЕ – великокаліберний кулемет.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угруповання "Північ" позиції наших захисників були обстріляні 17 разів:
чотири рази ПІВДЕННЕ – з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї;
околиці КРИМСЬКОГО – міномет калібру 82 мм;
ПОПАСНА - 82 мм міномет та станковий протитанковий гранатомет;
сім разів ЛУГАНСЬКЕ – міномет калібру 120 мм, гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
ШУМИ – стрілецька зброя;
поблизу населеного пункту НОВОТОШКІВСЬКЕ – гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя;
околиці НОВООЛЕКСАНДРІВКИ – 120 мм міномет, озброєння БМП та станковий протитанковий гранатомет;
ЗОЛОТЕ-4 – міномет калібру 82 мм, ручний протитанковий гранатомет та великокаліберний кулемет.
"За минулу добу один український захисник отримав бойове травмування. На кожний обстріл противник отримав адекватну відповідь з озброєння, що не суперечить Мінським домовленостям", - сказано в повідомленні.
За даними розвідки 17 червня три окупанта отримали поранення.
Від початку поточної доби ворог обстріляв позиції Об'єднаних сил один раз.
В районі відповідальності оперативно-тактичного угрупування "ПІВНІЧ" ворог здійснив один обстріл позицій українських захисників:
поблизу населеного пункту ЛУГАНСЬКЕ – з автоматичного гранатомету та великокаліберного кулемету.
За поточну добу втрат серед українських військовослужбовців немає.
"Об'єднані сили надійно контролюють противника на лінії зіткнення, дотримуючись при цьому умов припинення вогню", - додали в прес-центрі ОС.